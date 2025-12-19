Бізнесу на Одещині компенсують витрати на резервне електроживлення

В Одеській області для підприємств, які самостійно забезпечують резервне електроживлення, опрацьовують запуск програми компенсацій.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, йдеться про часткове відшкодування витрат на генератори, акумулятори, джерела безперебійного живлення, мобільні електростанції та паливо.

"Такий підхід дозволяє бізнесу підтримувати роботу навіть під час атак і тривалих відключень. Шукаємо можливість запустити цю підтримку за рахунок наявних бюджетних ресурсів якнайшвидше", – заявив він.

Також Кулеба повідомив, що на Одещині тривають відновлювальні роботи після масованих ворожих атак. За добу повернули світло ще понад 20 тисячам абонентів, продовжується заживлення ще для 12 тисяч осель у двох районах міста та області.

Нагадаємо:

У ніч на 13 грудня росіяни здійснили масовану комбуновану атаку ударними безпілотниками і ракетами на Одесу. Влада повідомила про пошкодження об'єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

17 грудня надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.

В той же день стало відомо, що усі населені пункти Одеської області вже з теплом і водопостачанням. Більша частина регіону – із електрикою.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»