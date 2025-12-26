Держава
цб рф душить ринок криптовалют жорстким контролем й обмеженнями

центральний банк росії розробив концепцію регулювання ринку криптовалют, яка радше фіксує контроль держави над цифровими активами, ніж відкриває шлях до їх розвитку. Запропонована модель формально визначає правовий статус криптовалют, але фактично вбудовує ринок у жорстку систему валютного та фінансового нагляду.

Згідно з документом, цифрові валюти та стейблкоїни визнаються валютними цінностями. Їх дозволяється купувати й продавати, проте використання як платіжного засобу на території рф заборонене, що закріплює монополію рубля у внутрішньому обігу. Таким чином, криптоактиви остаточно позбавляються будь-якої функції альтернативних грошей і зводяться до вузького інвестиційного інструменту.

Обіг криптовалют дозволяється виключно через контрольованих посередників – біржі, брокерів і довірчих керуючих. Для депозитаріїв та обмінників запроваджується окремий режим регулювання.

Концепція також вводить жорстку класифікацію інвесторів. «Кваліфіковані» учасники ринку отримують відносну свободу дій, за винятком операцій з анонімними криптовалютами. «Некваліфіковані» інвестори обмежуються переліком найбільш ліквідних активів і лімітом у 300 тис. рублів на рік через одного посередника.

Хоча регулятор дозволяє транскордонні операції (купівлю криптовалюти за кордоном і перекази за межі рф), такі дії підлягають обов’язковому декларуванню перед податковими органами. Це ще раз підкреслює фіскальну спрямованість підходу цб рф.

У підсумку запропонована модель не лібералізує ринок цифрових активів, а консервує його в межах жорсткого контролю. Посилення регуляторних бар’єрів й обмеження для інвесторів стримуватимуть легальний внутрішній попит і, всупереч задекларованим цілям, можуть лише зміцнити нелегальні канали обігу криптовалют у росії.

Джерело: szru.gov.ua

