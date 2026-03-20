Це кадри, які неможливо забути. Курсанти Академії Нахімова гімном України перебили російське святкування

20 березня 2014 року курсанти Академії імені Нахімова у Севастополі показали свою чітку позицію вірності українському народові та заспівали Гімн України, коли зрадники піднімали російський прапор.

Щоб заглушити їх спів у динаміках на повну гучність увімкнули урочисту музику. Доспівавши, курсанти віддали військове вітання, поплескали одне одного по плечі і повернулися в корпус, щоб згодом вийти на материкову Україну та продовжити виконувати свій військовий обов'язок.

За два дні до цього росія анексувала Крим. Академія змінювала прапори і отримувала нове керівництво.

4 квітня дві сотні курсантів академії Нахімова виїхали з Криму до Одеси. В Одесі курсантів спершу розподілили у військову академію, яка займається більше сухопутними професіями. Після цього передислокували до Національної морської академії.

