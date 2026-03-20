Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:25
Просмотров: 69

Це кадри, які неможливо забути. Курсанти Академії Нахімова гімном України перебили російське святкування

20 березня 2014 року курсанти Академії імені Нахімова у Севастополі показали свою чітку позицію вірності українському народові та заспівали Гімн України, коли зрадники піднімали російський прапор.

Щоб заглушити їх спів у динаміках на повну гучність увімкнули урочисту музику. Доспівавши, курсанти віддали військове вітання, поплескали одне одного по плечі і повернулися в корпус, щоб згодом вийти на материкову Україну та продовжити виконувати свій військовий обов'язок.

За два дні до цього росія анексувала Крим. Академія змінювала прапори і отримувала нове керівництво.

4 квітня дві сотні курсантів академії Нахімова виїхали з Криму до Одеси. В Одесі курсантів спершу розподілили у військову академію, яка займається більше сухопутними професіями. Після цього передислокували до Національної морської академії.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/12461

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 