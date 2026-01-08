Чечня… интересный историко-хронологический момент

Начиная с XVIII-го века, каждые 25-30 лет будь-то российская империя, или СССР, или российская федерация, но регулярно совершала чистку, геноцид, репрессии и агрессию – войну, в отношении Чечни.

В результате этих чисток, геноцида, войн или репрессий погибало в среднем 30%, а порою и 70% от населения Чечни.

Так это я всё к чему?

Цикличность исторических процессов неотвратима, спорить с историей могут только самоуверенные глупцы. А время очередного чеченского кризиса как раз подошло.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26232

