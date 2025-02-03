Чехия помогает снарядами

Чешское правительство готовится к новой закупке боеприпасов для Украины, а также рассматривает возможные варианты финансирования "снарядной инициативы" — министр иностранных дел Ян Липовский

В мире еще достаточно боеприпасов, которые можно было бы приобрести, и это вопрос политической воли. Он призвал европейские страны присоединиться к инициативе, отметив, что "мы сможем многое добиться для Украины".

Мы знаем, что война продолжится и нам по-прежнему потребуются боеприпасы в 2025 году.

Сначала необходимо определиться с финансированием, а потом посмотреть "сколько патронов мы сможем получить за эти деньги".

Министр не уточнил, когда именно боеприпасы могут прибыть в Украину. По его словам, все зависит от "прежде всего от политической воли и финансирования".

Джерело: https://t.me/c/1226880919/49803

Новости портала «Весь Харьков»