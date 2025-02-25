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Чем больше слушаю заявления американцев, тем более стойкое ощущение: от них скрывают, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО

Чем больше слушаю заявления американцев, тем более стойкое ощущение: от них скрывают, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО

Даже боюсь представить, что будет, когда они осознают.

По идее, если россиян так возбудили «разговоры», то как же их должно было покорёжить реальное удвоение общей границы с Альянсом?

Они должны были изрисовать всё красными линиями и дать жесткий отпор.

Но нет.

Если играть в игру путина об «устранении причин» войны и откатывать всё назад, логично требовать выдворения скандинавов из НАТО. Ибо это прямое следствие вторжение в Украину. Это изменение стратегической ситуации на Балтике.

Но об этом никто даже не заикается.

А что так?

Какие ещё нужны аргументы, что дело не в НАТО? А в банде психопатов, которые правят россией, убивая русских везде, куда могут дотянуться.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/904

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