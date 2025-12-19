Держава
Сегодня 09:57
Через три місяці росіян штрафуватимуть за «англіцизми»

У рф ухвалили закон, який фактично забороняє використання іноземних слів у комерційній діяльності. Із 1 березня 2026 року бізнесу не дозволять застосовувати слова, відсутні у затверджених «нормативних словниках», у рекламі, описах товарів на сайтах, вивісках і маркетплейсах.

Під заборону автоматично потрапляє вся латиниця, а також будь-які «недостатньо російські» слова кирилицею. Винятки – лише для зареєстрованих товарних знаків або за умови обов’язкового перекладу тим самим шрифтом.

Тепер «неправильні» слова можуть кваліфікувати як порушення закону, із штрафами для компаній до 500 тис. рублів. При цьому механізм підрахунку порушень залишається невизначеним, що створює додаткові ризики для бізнесу.

Формально закон нібито «захищає російську мову». Фактично ж – держава отримує ще один інструмент тотального контролю за мовою, брендами й публічною комунікацією, перекладаючи витрати на адаптацію та юридичні ризики на підприємців. росія вкотре робить широкий крок у бік ізоляції, ручного регулювання та адміністративного тиску.

Джерело: szru.gov.ua

