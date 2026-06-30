Війна рф проти України, яку кремль безтурботно «продає» росіянам, називаючи «структурною трансформацією», запустила незворотний процес до бідності самої росії.

Останні соціологічні дослідження (зокрема опитування Prognosis та Shopper’s) демонструють вирок путінському економічному курсу: 34% росіян змушені економити на їжі, приєднавшись до 47% тих, котрі й раніше економили. На тлі стагнації реальних доходів та колосальних витрат на утримання окупаційної армії пересічний росіянин опинився під пресом паливної кризи, випереджального зростання цін на паливо, житлово-комунальних послуг та дефіциту імпортних товарів.

Ціновий шок найболючіше вдарив по базовому кошику, перетворивши м’ясо, свіжу рибу (в країні, яка омивається морями й океаном) та навіть сезонні овочі на продукти розкоші. За офіційними (традиційно заниженими) даними «росстату», річна інфляція на окремі позиції, як-от огірки чи яловичина, вимірюється двозначними цифрами, а самі росіяни фіксують тотальне подорожчання молочки та фруктів. Спроби населення вижити в цих умовах виглядають принизливо: найпопулярнішим трендом став перехід на найдешевші сурогати під власними марками дискаунтерів та повна відмова від звичайних солодощів чи фруктів поза сезоном.

Криза споживання давно вийшла за межі продовольчого сектору, вимиваючи залишки колишнього «середнього класу». росіяни масово відмовляються від купівлі одягу (28% + 54%, які економили раніше), переходять на найдешевші китайські репліки на маркетплейсах або роками не оновлюють гардероб (43%). Сфера послуг та громадського харчування переживає глибоке піке: більшість громадян закрила для себе двері кафе та ресторанів (61%), а відмова від щоденної кави з собою (39%) чи перехід на домашні «лоточки» на роботу (28%) стали новою нормою виживання в умовах воєнного часу.

російська пропаганда зуміла вибудувати таку психологічну конструкцію, в якій власні злидні та необхідність рахувати копійки сприймаються людьми як «особистий фейл» та невміння заробити. Війна проти України, системна криза, міжнародна ізоляція та санкції в мізках слухняного електорату жодним чином не пов’язуються зі злочинною політикою кремля, який кидає трильйони рублів у топку війни.

Із погляду фундаментальної економіки, росія наочно демонструє класичний підручниковий крах мілітаризованої системи. В умовах тотального браку світового капіталу та критично низької продуктивності праці всі помпезні інвестиції в оборонні заводи оплачуються виключно з кишень населення через зниження якості життя.

Джерело: szru.gov.ua

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