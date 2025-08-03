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Чи буде хаос після путіна?

Чи буде хаос після путіна?

«Ми не можемо просто прибрати Путіна, тому що на його місце може прийти хтось ще небезпечніший», — заявляв у 2023 р. Д. Байден.

Ви помічали, що цю тезу, яка щодня звучить на Заході з різних вуст, ще частіше повторюють раша пропагандисти? Мовляв, нехай краще править наш пухнастик, ніж якийсь новий деспот!

Наскільки таке твердження виправдане? І що зазвичай відбувається після тиранів?

● К. Аденауер, наступник Гітлера, почав відновлення Німеччини на демократичних засадах і був далеким від жорстокості фюрера.

● Н. Хрущов, який змінив Сталіна, засудив культ особи і почав «відлигу».

Теж, звичайно, був авторитарним, але це не порівняти з терором вусатого садиста.

● Мао Цзедун, чиє правління коштувало Китаю десятків мільйонів життів, було змінено Х. Гофеном, який зупинив терор хунвейбінів, заарештувавши «Банду чотирьох». А потім і Д. Сяопін розпочав реформи, відкривши Китай світу.

● У Камбоджі після геноциду Пол Пота в'єтнамська інтервенція призвела до влади Х. Самріна. За нього геноцид припинився.

● Навіть у Стародавньому Римі після тирана Нерона прийшов Веспасіан, який уникав масових репресій і провів реформи, що зробило його правління набагато менш кривавим та деспотичним.

Чи є винятки?

Так, одне помітне – Сталін після Леніна.

Однак це рідкісний випадок, виняток, а не правило.

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Так що історія не підтверджує страхи Заходу – тирани вкрай рідко змінюються на ще більш криваві. Їхні наступники були або поміркованішими, або просто не змогли повторити їх масштаб зла. Зміна влади зазвичай веде до ослаблення деспотії, або до тимчасового хаосу.

Але наголошую: тимчасовому, який часто переноситься світом легше, ніж режим деспоту.

Тому я переконаний, що «ще страшніший Путін» малоймовірний. Його система надто вистояла і зав'язана на його фігуру, щоб породити «супертирана».

Його режим тримається на апатії суспільства та лояльності еліт, які не зацікавлені в ескалації хаосу чи терору та здадуть його у перші 24 години.

Коротше, гадаю, світові не слід боятися приходу «нового Путіна на максималках». Йому краще зосередитися на підтримці змін у Росії та на зміні влади.

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

Новости портала «Весь Харьков»

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