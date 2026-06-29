Чим цей саміт відрізняється від Лугано, Лондона чи Берліна? Всім. Ілюзії розвіялися

Ніякого суто цивільного післявоєнного відновлення більше не буде. Поляки протиснули нову реальність — в архітектуру офіційно вписали п'ятий вимір: безпека й оборона.

До Європи нарешті дійшло. Вливати мільярди в цивільну інфраструктуру, якщо вона не прикрита куполом ППО, авіацією, дронами-перехоплювачами й РЕБ — гроші на вітер. І так, відбудову треба починати вже зараз. Не очікуючи зими. Або якихось міфічних припинень вогню. Чекаємо на підписання десь 160–200 конкретних економічних угод. Левова частка — оборонка. Обсяги під 10–12 мільярдів доларів. Як на мене, дуже непогано.

Тут найжирніший шмат новин. Риторика змінилася остаточно. Уже не «дайте нам готову зброю», а «будуймо цехи разом».

Європа заливає шість мільярдів євро суто на масштабування дронів. Прямі державні інвестиції в асиметричну війну. Фокус на інноваціях, які диктує поле бою: дрони-перехоплювачі, мідлстрайки, безекіпажні катери і РЕБ. Наші розробники зараз мають тут унікальну експертизу. Є вікно можливостей на кілька місяців — правильно роблять, що нарощують інвестиції.

На повну працює парадокс риби професора Гарварду Джозефа Генріха: виживає і перемагає не найрозумніший одинак, а система, здатна швидко накопичувати колективний досвід. Наші військові інновації — це не геніальні креслення з мирних КБ. Це кумулятивний досвід тисяч розрахунків, оплачений кров'ю і незліченними помилками в реальних боях.

Європейський капітал зараз купує саме цей еволюційний стрибок, щоб його армії не проходили самостійно з нуля і з кривавими жертвами.

Окремо підсвітили дуже важливий маркер — SEPA. З початку 2026 року ми в Єдиній зоні платежів у євро. Для логістики і ВПК це те, що прописав лікар — транзакційні витрати падають радикально. Безшовні платежі. Банківський комплаєнс мінімізується, сірі схеми всихають, а закупівля критичних компонентів у Європі прискорюється.

Судячи з того, що ми купуємо ті самі двигуни для ракет «Рута» в ЄС і рахунок перевалив за тисячу штук — це суперважливий момент, який прискорює багато що.

Політичну рамку створив Дональд Туск. Назвав Гданськ живим символом відбудови. І акцентував, що фундамент успішного майбутнього й інтеграції — це історична правда і щира здатність націй до примирення. Це хороший знак. Відхід від розборок про те, що гірше — підрозділ імені героїв УПА (організації, яку ні союзники, ні СРСР у Нюрнберзі злочинною не визнали) чи пам'ятник Пілсудському у Варшаві, який кривавими методами пацифікував українців. Це все справи минулі. На нинішню ситуацію вони не впливають від слова «ніяк».

URC 2026 фіксує головне: Європа переходить від панічних рекцій на кризи до системного довгострокового планування військової економіки. Сотні контрактів. Прямі мільярдні вливання в дрони. Розгортання спільних оборонних конвеєрів. Союз цілеспрямовано створює автономний військово-промисловий контур.

І в цьому контурі наш практичний досвід виживання й польових інновацій зараз зливається з їхнім індустріальним потенціалом і фінансовою міццю. Ми цей шлях не обирали. Але монетизувати те, що Україна змогла вибити ЧФ з Криму або винести всі НПЗ у європейській частині рф — єдина правильна політика.

Джерело: facebook.com/kirill.danil.cenko

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