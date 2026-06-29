Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 103

Чим цей саміт відрізняється від Лугано, Лондона чи Берліна? Всім. Ілюзії розвіялися

Чим цей саміт відрізняється від Лугано, Лондона чи Берліна? Всім. Ілюзії розвіялися

Ніякого суто цивільного післявоєнного відновлення більше не буде. Поляки протиснули нову реальність — в архітектуру офіційно вписали п'ятий вимір: безпека й оборона.

До Європи нарешті дійшло. Вливати мільярди в цивільну інфраструктуру, якщо вона не прикрита куполом ППО, авіацією, дронами-перехоплювачами й РЕБ — гроші на вітер. І так, відбудову треба починати вже зараз. Не очікуючи зими. Або якихось міфічних припинень вогню. Чекаємо на підписання десь 160–200 конкретних економічних угод. Левова частка — оборонка. Обсяги під 10–12 мільярдів доларів. Як на мене, дуже непогано.

Тут найжирніший шмат новин. Риторика змінилася остаточно. Уже не «дайте нам готову зброю», а «будуймо цехи разом».

Європа заливає шість мільярдів євро суто на масштабування дронів. Прямі державні інвестиції в асиметричну війну. Фокус на інноваціях, які диктує поле бою: дрони-перехоплювачі, мідлстрайки, безекіпажні катери і РЕБ. Наші розробники зараз мають тут унікальну експертизу. Є вікно можливостей на кілька місяців — правильно роблять, що нарощують інвестиції.

На повну працює парадокс риби професора Гарварду Джозефа Генріха: виживає і перемагає не найрозумніший одинак, а система, здатна швидко накопичувати колективний досвід. Наші військові інновації — це не геніальні креслення з мирних КБ. Це кумулятивний досвід тисяч розрахунків, оплачений кров'ю і незліченними помилками в реальних боях.

Європейський капітал зараз купує саме цей еволюційний стрибок, щоб його армії не проходили самостійно з нуля і з кривавими жертвами.

Окремо підсвітили дуже важливий маркер — SEPA. З початку 2026 року ми в Єдиній зоні платежів у євро. Для логістики і ВПК це те, що прописав лікар — транзакційні витрати падають радикально. Безшовні платежі. Банківський комплаєнс мінімізується, сірі схеми всихають, а закупівля критичних компонентів у Європі прискорюється.

Судячи з того, що ми купуємо ті самі двигуни для ракет «Рута» в ЄС і рахунок перевалив за тисячу штук — це суперважливий момент, який прискорює багато що.

Політичну рамку створив Дональд Туск. Назвав Гданськ живим символом відбудови. І акцентував, що фундамент успішного майбутнього й інтеграції — це історична правда і щира здатність націй до примирення. Це хороший знак. Відхід від розборок про те, що гірше — підрозділ імені героїв УПА (організації, яку ні союзники, ні СРСР у Нюрнберзі злочинною не визнали) чи пам'ятник Пілсудському у Варшаві, який кривавими методами пацифікував українців. Це все справи минулі. На нинішню ситуацію вони не впливають від слова «ніяк».

URC 2026 фіксує головне: Європа переходить від панічних рекцій на кризи до системного довгострокового планування військової економіки. Сотні контрактів. Прямі мільярдні вливання в дрони. Розгортання спільних оборонних конвеєрів. Союз цілеспрямовано створює автономний військово-промисловий контур.

І в цьому контурі наш практичний досвід виживання й польових інновацій зараз зливається з їхнім індустріальним потенціалом і фінансовою міццю. Ми цей шлях не обирали. Але монетизувати те, що Україна змогла вибити ЧФ з Криму або винести всі НПЗ у європейській частині рф — єдина правильна політика.

Джерело: facebook.com/kirill.danil.cenko

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ідеологічна обробка дітей на тимчасово окупованих територіях України набуває дедалі більш системного та агресивного характеру
Сегодня 07:26    1
— Царь, холопы волнуются. Сделай волевое лицо и скажи, что всё под контролем
Сегодня 07:23    11
2 ворожі гармати уразили дрони «Сталевого Кордону» (ВІДЕО)
Сегодня 07:19    55
Якщо вони почнуть завозити бензин танкерами, ми і до танкерів доберемся
Сегодня 07:12    41
Головне за вихідні
Сегодня 07:08    50
Ведущий израильский государственный телеканал "Кан" продолжает публиковать передачи про Украину
Сегодня 07:05    59
За оцінками, рф втрачає вісім військових убитими й важко пораненими на одного українського
Сегодня 06:58    58
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.26 орієнтовно
Сегодня 06:55    54
Якщо "дух Анкориджа" навіть існував, то зараз він точно мертвий, — глава МЗС України Сибіга
Сегодня 06:45    71
Ліквідація окупантів на Запорізькому фронті — бойовий дайджест від спецпризначенців ГУР
Сегодня 06:38    65
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 