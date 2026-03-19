Чиновники рф бояться власного месенджера і купують окремі телефони для Max

На росії фактичне блокування месенджера Telegram розпочалося раніше, ніж очікувалося. Хоча повне обмеження доступу очікували з 1 квітня, технічні проблеми вже фіксуються навіть у містах-мільйонниках.

На цьому тлі російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер Max. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.

Так, представники російських еліт масово купують окремі смартфони та реєструють нові SIM-карти виключно для роботи з Max, щоб не «світити» свої основні телефони. У неформальних розмовах вони прямо визнають: встановлення цього застосунку фактично означає передання пристрою під контроль фсб.

Хоча, згідно з даними порталу держзакупівель, для чиновників у чечні планують придбати спеціальні SIM-карти з необмеженим доступом до заблокованих на рф ресурсів.

Тож поки росіянам фактично відрізають доступ до каналів комунікації, сама ж влада і наближені до неї структури або отримують привілейований доступ до заборонених сервісів, або вигадують обхідні схеми, щоб уникнути власного ж тотального нагляду. Це вкотре підкреслює подвійні стандарти російської системи, де контроль й обмеження застосовуються вибірково, передусім проти населення.

Джерело: szru.gov.ua

