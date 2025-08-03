Цікаве інтерв’ю La Tribune з французькими оборонними виробниками про налаштування довгострокової співпраці між Францією та Україною

(https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-pourquoi-la-technologie-francaise-peut-etre-une-aide-cruciale-pour-l-ukraine-1030586.html)

За словами Томаса Моро, представника GICAT (група французьких промисловців у сфері оборони й безпеки), яка має своє представництво в Києві, що попри упередження українців щодо французьких технологій, вони дещо переглянули свої судження після «Французько-українського форуму оборонних інновацій», який відбувся в Києві в липня.

Чому були упередження?

Томас пояснює, що окрім високої ціни французьких продуктів, українці можуть покладатися на вітчизняну промисловість, яка змогла суттєво наростити виробництво, застосувати креативність і адаптивність перед лицем війни.

За три роки рівень технологій українських промисловців зробив разючий стрибок. Тепер вони мають спроможність створювати інноваційні, надійні, ефективні та економічно вигідні рішення, які часто виявляються конкурентнішими за західні стандарти в певних сегментах

Завдяки форуму GICAT повернув французьких оборонних промисловців у поле зору українських збройних сил. Під час форуму було підписано кілька угод про співпрацю. Так, Texelis уклала меморандум про взаєморозуміння з українським підприємством для розробки майбутньої лінійки броньованих транспортних засобів.

- Ми пропонуємо їм рішення Celeris (платформа / шасі) для створення лінійки броньованих машин. Після війни ми можемо допомогти їм розробити лінійку броньованих транспортних засобів за стандартами НАТО, — пояснює директор з маркетингу Texelis Марін Толле.

Після передачі українцям старого, але цінного обладнання, як-от 450 VAB [непогано], Франція мусить змінити підхід, щоб і надалі ефективно підтримувати українські сили. Технології можуть стати одним із рішень. Однак французькі промисловці мають усвідомлювати, що вони, зіштовхнуться з подвійним змаганням на швидкість: масовим виробництвом і технологічними інноваціями.

Французькі промисловці зможуть допомогти українцям у розробці нових систем, але водночас їм доведеться стати гнучкішими в промисловому процесі. Це подвійне змагання є критичним для українців, аби не відставати від російської оборонної промисловості.

● Під час форуму французькі промисловці працювали над рішеннями, які могли б призвести до розробки “щита”, що має бути якомога дешевшим для перехоплення сотень російських дронів, без використання ракет Patriot.

- Французькі компанії мають інженерний потенціал для відповіді на такі виклики. Промисловці вміють розробляти подібні системи, але їм потрібно тестувати їх в Україні, — пояснює Томас Моро. Так Arquus [французький виробник бронеавто] веде переговори про постачання «технологічних компонентів, яких українці не мають».

Між українською промисловістю та французькою існує справжня взаємодоповнюваність, яка в майбутньому може стати виграшною для обох сторін, кажуть французькі представники.

- Французька база промислових і технологічних оборонних можливостей (BITD) має готові рішення, які потребують перевірки на полі бою. З українськими партнерами вона має спільно вчитися адаптуватися до технологічних змін в довгостроковій перспективі, — підтверджує представник GICAT в Україні.

Окрім нових технологічних компонентів, українці мають «потребу в оптичних і оптронних сенсорах», — вважає інший французький представник Олів’є Андрієс. І додає, що українці також потребують алгоритмів, посилених ШІ, для обробки великого обсягу інформації з різних театрів бойових дій. Крім того, французькі промисловці активно залучаються до спеціалізованих сегментів, як-от розмінування.

● У березні минулого року робоча група з розмінування допомогла виграти три тендери на користь п’яти французьких компаній на загальну суму 45 мільйонів євро.

Також видання пише, що компанія Arquus нещодавно поставив Україні броньовані машини Bastion.

Після використання кількох дешевих машин впродовж трьох років українці звернулися до Arquus і зробили вибір на користь броньованого транспортного засобу початкового рівня, як Bastion

Франція також розглядає проєкт будівництва заводу в Україні для виробництва дронів за фінансування компанії Renault.

Джерело: t.me/in_factum

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