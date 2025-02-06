ЦРУ решило уволить всех сотрудников, чтобы ведомство соответствовало политике Трампа

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить пособие в размере зарплаты за восемь месяцев, сообщили CNN и Wall Street Journal осведомленные источники. По их словам, это связано с решением президента США Дональда Трампа реформировать бюрократический аппарат и сократить число чиновников. ЦРУ стало первым органом в сфере национально безопасности, которого это коснулось.

Помощник назначенного Трампом директор ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщил, что этот шаг является частью усилий по «обеспечению того, чтобы сотрудники ЦРУ соответствовали приоритетам администрации в области национальной безопасности», и назвал это элементом «комплексной стратегии по приданию агентству новой энергии». При этом, по данным CNN, Рэтклифф лично решил, что управление должно подвергнуться реформе Трампа. Собеседники телеканала добавили, что пока неясно, дадут ли увольнение всем сотрудникам, или оно затронет только некоторые должности.

В разговоре с WSJ помощник Рэтклиффа отметил, что теперь ЦРУ собирается уделять больше внимания Западному полушарию и тем странам, которые не считаются противниками США. В частности, агентство возьмет на себя задачи по борьбе с мексиканскими наркокартелями и будет следить за правительством Мексики из-за возможной торговой войны. По данным CNN, некоторые члены команда Трампа считают, что в последние годы ЦРУ стало уделять слишком много внимания анализу в ущерб скрытому сбору разведданных и проведению секретных операций.

В первый день своего президентства Трамп подписал десятки указов, в том числе касающихся работы федерального правительства. Он запретил найм госслужащих и принятие новых нормативных актов до тех пор, пока его администрация не установит «полный контроль» над федеральным правительством. Также работникам госучреждений велели незамедлительно выйти с удаленной работы и вернуться на свои рабочие места.

Кроме того, в администрации США появился департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавил предприниматель Илон Маск. Цель новой структуры — провести массовые сокращения и чистки в госаппарате. По данным Bloomberg, федеральным служащим начали рассылать предложения об увольнении и к 4 февраля уже более 20 тыс. из них согласились уйти со службы. Источники агентства отметили, что Трамп и Маск ожидают, что в общей сложности им удастся сократить бюрократический аппарат на 10%.

Джерело: nigroll.com

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