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Дії Будапешта відбуваються на тлі дедалі більшого загострення відносин з Києвом

Дії Будапешта відбуваються на тлі дедалі більшого загострення відносин з Києвом

Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин. Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів — Міністерство юстиції України.

Дії Будапешта відбуваються на тлі дедалі більшого загострення відносин з Києвом. Кілька днів тому СБУ затримала в Україні двох агентів, які займалися шпигунством для угорських спецслужб. Також з країни було вислано двох угорських дипломатів.

У відповідь уряд Орбана вислав з Угорщини двох українських дипломатів, а напередодні затримав і також вислав до Києва колишнього першого секретаря посольства України в Угорщині Сергія Александрова, безпідставно звинувативши його у шпигунстві.

Джерело: https://t.me/znua_live/201152

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