Дайджест подій на тимчасово окупованих територіях України — 05.05.2025

● Двоє зрадників з Донеччини отримали вироки

55-річного Володимира Теременцева та 48-річного Максима Чуприна заочно визнали винними у держзраді та участі в терористичній організації. Обоє у 2022 році мобілізувались до "народної міліції днр" і воювали проти ЗСУ.

● У Сіверськодонецьку зв’язок — лише по рації

Через відсутність мобільного покриття мешканці окупованого міста переходять на рації. Зв’язок навмисно обмежують загарбники, а альтернативи — лише кустарні.

● Студентів змушують вітати СВОшників

До 9 травня студентів ДонГУ примушують ходити по квартирах СВОшників із квітами та подарунками за власний кошт. Учасники студентського руху "Ніхто" виступили проти участі в цій пропаганді.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6879

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