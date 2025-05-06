Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:55
Просмотров: 41

Дайджест подій на тимчасово окупованих територіях України — 05.05.2025

Дайджест подій на тимчасово окупованих територіях України — 05.05.2025

● Двоє зрадників з Донеччини отримали вироки

55-річного Володимира Теременцева та 48-річного Максима Чуприна заочно визнали винними у держзраді та участі в терористичній організації. Обоє у 2022 році мобілізувались до "народної міліції днр" і воювали проти ЗСУ.

● У Сіверськодонецьку зв’язок — лише по рації

Через відсутність мобільного покриття мешканці окупованого міста переходять на рації. Зв’язок навмисно обмежують загарбники, а альтернативи — лише кустарні.

● Студентів змушують вітати СВОшників

До 9 травня студентів ДонГУ примушують ходити по квартирах СВОшників із квітами та подарунками за власний кошт. Учасники студентського руху "Ніхто" виступили проти участі в цій пропаганді.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6879

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Китай, Япония, Южная Корея и страны АСЕАН только что выпустили совместное заявление
Сегодня 07:45    56
Президент США Дональд Трамп "якоїсь миті" планує зняти 145% мита з Китаю — Bloomberg
Сегодня 06:47    56
Ілон Маск збирається повернути сліпим зір уже протягом року
05.05.2025 10:30    143
Від YouTube до Android. 7 легендарних покупок Google, які змінили інтернет назавжди
05.05.2025 10:17    128
Китайські розробники вперше успішно запустили винищувач J-35 з авіаносця Fujian
05.05.2025 09:40    131
Договорняк у Тегерані 43 року
05.05.2025 09:22    148
Капітан Антиамерика
05.05.2025 09:16    134
США приготовили санкции против «Газпрома»
05.05.2025 09:05    116
Адміністрація Трампа вимагає від суду дати агентству Маска доступ до бази соцзабезпечення
05.05.2025 08:54    119
російський експорт до США впав в 10 разів у порівнянні з 2021 роком
05.05.2025 08:44    93
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 