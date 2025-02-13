Датська зовнішня розвідка попередила про загрозу великої війни в Європі через 5 років після припинення бойових дій в Україні

Згідно з доповіддю, росія може розпочати масштабну атаку на країни Європи через п’ять років після завершення війни в Україні, якщо кремль побачить, що НАТО політично розділене.

росія активно переозброює свою армію, щоб підготуватися до протистояння з Альянсом.

Підтримка з боку Китаю, Північної Кореї та Ірану дозволяє москві переозброюватися.

За оцінками датської розвідки, кремль буде готовий розпочати війну проти НАТО виключно тоді, коли співвідношення сил зміниться на його користь, а це буде можливо лише в разі поразки України.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/68720

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