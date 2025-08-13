Держава
Сегодня 09:52
Демонстрація сили на тлі загроз із рф: у Польщі проведуть найбільший в історії військовий парад

Демонстрація сили на тлі загроз із рф: у Польщі проведуть найбільший в історії військовий парад

У Польщі триває підготовка до наймасштабнішого в історії параду з нагоди Дня Війська Польського, який відбудеться 15 серпня у Варшаві та на півострові Гель

Про це інформує Polskie Radio.

За словами віцепрем’єра та міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, цього року святкові заходи будуть рекордними за кількістю учасників і техніки.

У заході візьмуть участь близько 4 тис. військовослужбовців, майже 300 одиниць техніки, 50 літальних апаратів та 20 кораблів. До параду долучаться й близько сотні військових із країн-союзників.

Міністр особисто взяв участь у репетиції параду та наголосив, що святкування має не лише історичне значення. На його переконання, це "орієнтир на майбутнє, бо загроза завжди надходить з одного і того ж напрямку".

"Чи була то імперія, чи Радянський Союз, чи тепер російська Федерація — методи завжди одні й ті самі, тому тим більше варто показати нашу силу", - додав він.

Як зазначив Косіняк-Камиш, військовий парад відбуватиметься одночасно у Варшаві та на півострові Гель, де свої вміння продемонструє військово-морський флот.

"Генеральна репетиція перед великим парадом з нагоди Свята Збройних Сил Польщі вже позаду. Покажімо всім, як змінюється наша армія, яка стане найсучаснішою та найкраще організованою в Європі. Зустрінемося найближчої п'ятниці – у Варшаві, на Балтиці, у наших містах або перед екранами. Святкуймо разом з нашими солдатами, святкуймо разом для Польщі", - написав Косіняк-Камиш на своїй сторінці в Instagram.

Джерело: espreso.tv

