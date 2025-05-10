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Денис Шмигаль: Сьогодні ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України
Зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.
▪️1 мільярд євро з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою «данською моделлю» — безпосередньо в українських виробників.
▪️Ще понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси.
▪️Понад 200 мільйонів євро — на посилення української ППО.
Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/22349