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❗️Держдеп США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму $310,5 мільйона

❗️Держдеп США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму $310,5 мільйона

(https://www.dsca.mil/Congressional-Notification-Archive/Article/4173182/ukraine-f-16-training-and-sustainment)

Мова, зокрема, про:

● модифікацію та модернізацію літаків;

● навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення боєготовності;

● запасні частини, витратні матеріали;

● наземне обслуговуюче обладнання;

● доставку та підтримку засекреченого й незасекреченого програмного забезпечення та інше.

Джерело: t.me/babel

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