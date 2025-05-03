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❗️Держдеп США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму $310,5 мільйона
(https://www.dsca.mil/Congressional-Notification-Archive/Article/4173182/ukraine-f-16-training-and-sustainment)
Мова, зокрема, про:
● модифікацію та модернізацію літаків;
● навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення боєготовності;
● запасні частини, витратні матеріали;
● наземне обслуговуюче обладнання;
● доставку та підтримку засекреченого й незасекреченого програмного забезпечення та інше.
Джерело: t.me/babel