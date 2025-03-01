Держсекретар США Марко Рубіо дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу CNN, після того, як зірвалися переговори та підписання угоди між Україною та США

Ведуча CNN Кейтлан Коллінз:

— Ви хочете, щоб президент Зеленський вибачився? За що саме?

Держсекретар Марко Рубіо:

— Вибачитися за те, що ця зустріч перетворилося на фіаско для нього, за те як все пройшло.

Не було потреби йому йти на зустріч і бути таким антагоністичним. Подивіться, у підсумку все пішло шкереберть.

Ви були там, і, думаю, що все пішло не так, після того, як він сказав віцепрезиденту:

"Дозвольте поставити вам запитання. Про яку дипломатію ви говорите?"

Це серйозна справа. Загинули тисячі людей, тисячі. Він говорить про всі ці жахливі речі, що сталися з військовополоненими та дітьми, і це все правда, це все жахливо.

Ось із чим ми маємо справу. Це потрібно припинити. Ми намагаємося це припинити. А спосіб це зробити — змусити росію сісти за стіл переговорів.

Президент Трамп розуміє, що "атаки" на путіна, незалежно від того, як до нього особисто ставляться, загоняють президента Трампа у ситуацію, де його змушують "нападати" на путіна, ображати його, висувати максималістські вимоги щодо того, що росія має платити за відновлення.

Це речі, які зазвичай обговорюють на переговорах, але коли про них говорять агресивно, а президент — людина, яка укладала угоди все своє життя, — то ніхто не сяде за стіл переговорів.

І після цього складається враження, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так. І це активне підривання зусиль щодо досягнення миру викликає глибоке розчарування у всіх, хто брав участь у комунікаціях з ним напередодні цієї зустрічі.

Я думаю, що ми марно витратили час для зустрічі, після того як вона закінчилась так, як закінчилася".

Ведуча CNN Кейтлан Коллінз:

— Ви самі раніше говорили, що путіну не можна довіряти в переговорах.

Це саме той аргумент, який президент Зеленський намагався донести під час цієї розмови — що не може бути угоди без гарантій безпеки.

Він нагадав про всі попередні угоди щодо припинення вогню, які путін порушував.

Чи ви досі вважаєте, що путіну можна довіряти в цих переговорах?

Держсекретар Марко Рубіо:

— Учора президент Трамп сказав перед пресою, що наш підхід буде таким: "Довіряй, але перевіряй".

Дональд Трамп укладав угоди все своє життя. Він не стане жертвою якоїсь фіктивної угоди, і ми всі це розуміємо, принаймні з нашого боку.

Тож мета тут — дійти до того моменту, коли можна буде з'ясувати, чи мир узагалі можливий. Я не знаю.

Але, судячи з того, що вони(росіяне-ред.) говорили раніше, думаю, що це можливо. Ми повинні це зрозуміти.

Як інакше це все закінчити?

Я запитую людей: який європейський план завершення цієї війни?

Я можу сказати, що один європейський лідер сказав мені (я не називатиму його імені), що план полягає в тому, щоб війна тривала ще рік, а тоді росія буде настільки ослаблена, що благатиме про мир.

Це ще цілий рік вбивств, ще рік смертей, ще рік руйнувань.

І, до речі, на мою думку, це не дуже реалістичний план.

Отже, якщо є навіть один відсоток шансу на мир, його потрібно використати. І саме це президент Трамп намагається зробити.

Джерело: https://t.me/znua_live/191530

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