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Держсекретар США Рубіо прокоментував останні критичні заяви Трампа на адресу Зеленського

Держсекретар США Рубіо прокоментував останні критичні заяви Трампа на адресу Зеленського

У Рубіо спитали, що він подумав, коли Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".

У відповідь він заявив, що "президент Трамп дуже засмутився через президента Зеленського", зокрема через відсутність подяки за американську допомогу та відмову підписати угоду щодо українських корисних копалин.

"В нас була розмова з президентом Зеленським...Ми обговорили це питання про права на корисні копалини і пояснили їм: "Послухайте, ми хочемо бути з вами у спільному підприємстві – не тому, що ми намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що ми вважаємо це гарантією безпеки", – сказав держсекретар.

За його словами, Зеленський висловив бажання укласти цю угоду, але додав, що її "потрібно провести через законодавчий процес".

"Через два дні я прочитав, що Зеленський заявив: Я відкинув угоду, я сказав їм, що ні за що, що ми не будемо цього робити. Але на тій зустрічі все було не так. Тож ви починаєте засмучуватися через те, що хтось каже", – сказав Рубіо.

Він зазначив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США.

"А бачите, як він звинувачує президента в тому, що той живе у світі дезінформації, це дуже, дуже контрпродуктивно", – заявив Рубіо.

Він також переконаний, що Трамп готовий працювати над досягенням миру, "тому що йому небайдужа доля України"

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57902

Новости портала «Весь Харьков»

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