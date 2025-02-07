Диференційована система повітряних тривог повністю готова до запуску у Харкові

У Харкові повністю готові до впровадження диференційованої системи оповіщення про загрози з боку рф.

Про це сьогодні, 7 лютого, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Мер наголосив, що фахівці налаштували найефективніший моніторинг загроз, і висловив сподівання, що нова система запрацює в місті вже найближчим часом.

Ігор Терехов також розповів, що за рік роботи Департаменту надзвичайних ситуацій міській владі вдалося сконцентрувати зусилля і ресурси всіх профільних служб, які виїжджають на місця надзвичайних подій.

«Термін виявлення місця обстрілу був скорочений з трьох хвилин до 15-25 секунд. Це рятує життя людей. Крім того, ми забезпечили всі служби радіозв’язком, і ми маємо найсучасніші системи відеоспостереження», – зазначив міський голова.

Агентство Телевидения Новости