Для жителів Липецької громади запрацював новий соціальний простір

Установа у місті Харків надаватиме освітні, культурні, соціальні та психологічні послуги, сприятиме розвитку творчості й самореалізації дітей та молоді, підвищенню цифрової грамотності, а також зміцненню взаємодії та згуртованості евакуйованих мешканців громади.

Про це повідомляє ХОВА.

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова його заступник Євген Іванов взяв участь у відкритті соціального простору. До заходу також долучився народний депутат України Євген Пивоваров.

У закладі організовуватимуть підготовку учнів старших класів до НМТ та заняття для дошкільнят. Окрему увагу приділено психологічній підтримці людей, які пережили травматичні події війни.

«Приділяємо особливу увагу потребам евакуйованих із прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Цей напрям роботи перебуває на контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Липецька громада однією з перших зіткнулася з викликами повномасштабного вторгнення. Дякуємо волонтерським організаціям та благодійним фондам за допомогу у створенні простору», — зазначив Євген Іванов.

На базі соціального простору облаштовано дитячу зону, молодіжний центр та сенсорну кімнату. Функціонуватимуть гуртки з вокалу та робототехніки, простір для людей старшого віку, кабінет психолога та громадська зала для заходів. Крім того, у приміщенні розміщено відділ освіти Липецької сільської ради.

