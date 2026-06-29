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Для нас наші вбиті це не елемент політики, наші вбиті – це наші янголи, – Алфьоров про українсько-польську історію

Для нас наші вбиті це не елемент політики, наші вбиті – це наші янголи, – Алфьоров про українсько-польську історію

Цього року Україна надішле пошукову групу на територію Польщі, щоб знайти, пошанувати і поховати згідно з християнською традицією замордованих українців, зокрема під час операції "Вісла"

Про це в інтерв’ю Еспресо розповів голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

● "Мова йде про дітей, жінок, літніх людей, яких вбили польські комуністи або інші посібники авторитарної влади, яка була в Польщі. Все це робиться, щоб імена наших мучеників теж були відновлені. Це буде справедливо. Ми очікуємо на продовження наших робочих стосунків між нашими інституціями, між нашими державами. Для нас наші вбиті це не елемент політики, наші вбиті – це наші янголи, які за нас сьогодні моляться і за нашу перемогу над росією. Наша справа теж їх знайти і перепоховати", - сказав Алфьоров.

Голова Українського інституту національної пам'яті відзначив, що існують різні оцінки процесів пошукових робіт та ексгумації на території як України, так і Польщі, особливо з польської сторони, бо "часто вони є маніпулятивними в контексті, наприклад, недоговорення якоїсь інформації або посилення та акцентування іншої інформації".

"Пошукові дослідження дуже важливі для польської держави і для польського народу. Ми ставимося з глибокою повагою до їхніх почуттів і бажання перепоховати вбитих громадян Речі Посполитої, згідно з християнським церемоніалом, згідно з традицією. Для мене, як для керівника Українського інституту національної пам'яті, може бути неприємним те, що польська сторона не оцінює діяльність нашого інституту як такого, що надає дозволи на ексгумацію, як того, що надає і витрачає українські бюджетні гроші на спостереження за цими роботами. Але для мене також головне, щоб ця справа рухалася і щоб згідно християнської традиції були перепоховані люди, які загинули в страшному конфлікті під час Другої світової війни. Тому ми робимо все для цього", - наголосив Алфьоров.

Джерело: espreso.tv

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