Для ТЦК розробляють правила спілкування з військовозобов’язаними

В Сухопутних військах ЗСУ вирішили створити правила поведінки й спілкування військовослужбовців ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів.

Про це заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, пише Судово-юридична газета.

За словами речника, у Сухопутних військах розгорнули комплекс заходів щодо виявлення та усунення недоліків, які заважають проводити мобілізацію якісно.

«Проводиться й опитування військовослужбовців, проводяться спільні наради, до яких залучається досить широке коло осіб. І якраз одним із варіантів рішення цих проблем є написання такого певного набору правил і політик щодо діяльності військовослужбовців ТЦК при здійсненні мобілізаційних заходів», – зазначив Саранцев.

«Це стосується, зокрема, і спілкування з військовозобов’язаними під час заходів оповіщення, під час заходів, які вже відбуваються під час проведення оформлення. Стрижневим, це звичайно має бути повага до громадян, це має бути максимально дотримані правила ввічливості, це має бути певна коректна поведінка, яка має супроводжувати весь цей процес для того щоб ми могли якомога більше збити цей негатив», – сказав він.

Також він хотів би, щоб такі слова, як «бусифікація», «людолови», «ухилянти» назавжди зникли з лексикону українців.

Агентство Телевидения Новости