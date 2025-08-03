Дмитро Вітовський – символ української військової державності

Сотник УСС, перший військовий міністр ЗУНР, один з організаторів Листопадового чину у Львові.

Народився 8 листопада 1887 року в селі Медуха, нині Івано-Франківщина.

Під час Першої світової — сотник Українських січових стрільців, нагороджений за хоробрість.

Очолив створення УГА, підписав Акт злуки з УНР у Фастові.

Представляв ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року.

Загинув в авіакатастрофі у серпні 1919-го. Похований на Личакові.

"Буде армія – буде державність!" — саме з цими словами Вітовський розпочав мобілізацію до українського війська.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7444

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