Дмитро Вітовський – символ української військової державності
Сотник УСС, перший військовий міністр ЗУНР, один з організаторів Листопадового чину у Львові.
Народився 8 листопада 1887 року в селі Медуха, нині Івано-Франківщина.
Під час Першої світової — сотник Українських січових стрільців, нагороджений за хоробрість.
Очолив створення УГА, підписав Акт злуки з УНР у Фастові.
Представляв ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року.
Загинув в авіакатастрофі у серпні 1919-го. Похований на Личакові.
"Буде армія – буде державність!" — саме з цими словами Вітовський розпочав мобілізацію до українського війська.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7444