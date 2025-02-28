До Харкова прибула моніторингова місія ЮНЕСКО для інспекції пошкодженого обстрілом Держпрому

Сьогодні, 28 лютого, Харків відвідала офіційна моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Мета – обстеження будівлі Держпрому, який зазнав пошкоджень після обстрілу з боку країни-агресора восени 2024 року.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На запрошення Харківської обласної військової адміністрації, фахівці ЮНЕСКО розпочали моніторинг пошкодженої обстрілами будівлі Держпрому. Цей важливий етап дозволить належним чином зафіксувати всі пошкодження унікальної архітектурної пам’ятки, завдані внаслідок збройної агресії окупантів», – написав Синєгубов.

Харківська ОВА продовжує співпрацю з міжнародними партнерами, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України щодо відновлення обʼєктів культури Харківщини. Одним із таких об’єктів є Держпром, який є невід’ємною частиною нашої національної ідентичності.

Перший етап моніторингової місії включає збір точних даних про руйнування будівлі за допомогою лазерного сканування та спеціальних міток, що дозволить створити тривимірну геодезичну модель об’єкта. Це дасть можливість для подальшого аналізу та розробки плану відновлення.

Агентство Телевидения Новости