До Поляків та виборів Президента

Традиційно загострилось питання УПА, Бандери та анти риторика поляків на цю тему.

В особистих розмовах з поляками вони говорять і переконані в, тому що операція Вісла, це відповідь поляків на Волинську трагедію ?

Задумайтесь, над тим.

Знаєте я ветеран війни та не одноразово зустрічав ось такого типу шеврони на російських вояках.

Якщо пани Поляки не володіють російською, то я вам прокоментую:

Скотч (клейка стрічка синього кольору) відремонтує все-навіть Польщу. Ви бачите як ваш прапор перетворюється на прапор російської федерації за допомогою синього скотчу !

Це символічно - це натяк для Вас поляків, а ви досі чіпляєтесь за Бандеру та УПА.

Хоча вся лінія фронту в Україні тримається на людях які сповідують саме самостійницькі ідеї Бандери та УПА.

Не буде фронту в Україну буде «скотч для поляків» це може не розуміти або дурний або сліпий.

Джерело: https://www.facebook.com/andrij.tiron

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