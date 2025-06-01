До Поляків та виборів Президента
Традиційно загострилось питання УПА, Бандери та анти риторика поляків на цю тему.
В особистих розмовах з поляками вони говорять і переконані в, тому що операція Вісла, це відповідь поляків на Волинську трагедію ?
Задумайтесь, над тим.
Знаєте я ветеран війни та не одноразово зустрічав ось такого типу шеврони на російських вояках.
Якщо пани Поляки не володіють російською, то я вам прокоментую:
Скотч (клейка стрічка синього кольору) відремонтує все-навіть Польщу. Ви бачите як ваш прапор перетворюється на прапор російської федерації за допомогою синього скотчу !
Це символічно - це натяк для Вас поляків, а ви досі чіпляєтесь за Бандеру та УПА.
Хоча вся лінія фронту в Україні тримається на людях які сповідують саме самостійницькі ідеї Бандери та УПА.
Не буде фронту в Україну буде «скотч для поляків» це може не розуміти або дурний або сліпий.
Джерело: https://www.facebook.com/andrij.tiron