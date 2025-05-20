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До ЗСУ мобілізувався суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво

До ЗСУ мобілізувався суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво

Суддя кулінарного проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво повідомив, що вступив до ЗСУ.

Як повідомляє УНІАН, він опублікував відео у своїх соцмережах, у якому розповів, що довго ухвалював це рішення.

«Я зник зі звичайного життя на кілька днів. Без зв’язку, без камер, без звичного світу. Пішов туди, де не питають, хто ти в цивільному житті. Я більше не можу сидіти вдома. Зробив те, на що наважувався з 2022 року. Я побачив інший бік медалі – титановий. І зрозумів, що повернувся з усім іншим. Але я стану частиною армії. Частиною України», – сказав Хіменес-Браво.

У фотоблогу зірка розповів, що його життя назавжди змінилося. Ектор несподівано для шанувальників приміряв військову форму та показався разом з іншими бійцями на Харківщині.

«Українська армія – це вже не просто оборона. Це технології, холодна витримка і сила, яку неможливо уявити до того, як побачиш на власні очі. Я поки що не можу сказати всього. Але знаю точно: після побаченого і зробленого я вже не буду колишнім», – додав Ектор.

Агентство Телевидения Новости

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