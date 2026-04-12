Донбас під заміну: як росія проводить демографічну інженерію на ТОТ
Окупація частини Донецької та Луганської областей - це не лише про військовий контроль.
Паралельно відбувається системна трансформація: репресії, примусова паспортизація і знищення інфраструктури доповнюються поступовою заміною місцевого населення та еліт людьми, лояльними до москви.
Йдеться про цілеспрямовану політику - фактичну неоколонізацію, яка має інтегрувати окуповані території в російський політичний і економічний простір.
Дослідження «Реальної газети» показує (https://realgazeta.com.ua/ietnichna-zamina-iak-instrumient-rosiiskoyi-nieokolonizatsiyi/) кілька ключових напрямів цього процесу.
● У владі відбувається витіснення місцевих чиновників і заміна їх призначенцями з рф.
● На ринку праці - масове залучення російських спеціалістів через федеральні програми. Це формує нову ієрархію, де місцеві втрачають позиції.
● Паралельно працює пропаганда: переселення росіян подають як «гуманітарну допомогу» і «відновлення». Насправді ж це частина демографічної інженерії.
Ці зміни вже створюють соціальні конфлікти - між місцевими, переселенцями з рф та трудовими мігрантами. І водночас закладають довгострокові наслідки: поступову і, можливо, незворотну зміну складу населення регіону.
Джерело: https://t.me/spravdi/54417