Дорожники Харківщини готуються до хуртовин та циклону: посилений режим роботи

У зв’язку з проходженням циклону дорожники Харківщини переходять на посилений режим роботи.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Циклон, що сформувався над Балтійським морем, зайде на територію області з боку держави-агресора. За прогнозами синоптиків, очікується утворення снігового покрову висотою 5-10 см, місцями до 15 см. У зв’язку з цим підрядні організації Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області переходять на посилений режим роботи з метою недопущення ускладнень руху на автомобільних дорогах державного значення», – йдеться у повідомленні.

За словами дорожників, особливу увагу приділятимуть магістралям з інтенсивним рухом, транспортним розв’язкам та потенційно небезпечним ділянкам.

«Закликаємо водіїв зважати на погодні умови, бути уважними за кермом, обирати безпечний швидкісний режим, дотримуватися правил дорожнього руху та не перешкоджати роботі спеціальної техніки», – наголошують у Службі відновлення.

