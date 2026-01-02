Досягнення та розчарування в енергетичному секторі у 2025 році

Попри небачені масовані обстріли енергетичної інфраструктури, вдалося зберегти цілісність енергетичної системи України

Досягнення

1. НАК "Нафтогаз України", попри постійні обстріли газовидобувної інфраструктури, зміг накопичити й законтрактувати достатній обсяг газу для проходження опалювального сезону.

2. Рішення української влади із непродовження контракту із Газпромом (або посередниками) на транзит російського газу зменшило на 44% його експорт до ЄС на 44% та перетворило монополію у глибоко збиткову компанію. З 2027 р. ЄС вирішив повністю відмовитися від російського газу.

3. Розкриття НАБУ агентурно-корупційної мережі в енергетиці (справа Міндіча) надало шанс на перезавантаження державного управління та регулювання сектору за принципами ЄС. Запущена реформа корпоративного управління та зміни у НКРЕКП

4. Динамічно розвивався сектор відновлювальних джерел енергії. Збудовано 300 МВт вітрових, 2000 МВт сонячних електростанцій та 200 МВт систем накопичення енергії.

5. Попри небачені масовані обстріли енергетичної інфраструктури, вдалося зберегти цілісність енергетичної системи України. Ворог не зміг досягнути своєї мети у цьому питанні.

6. Падіння цін на нафту на міжнародних ринках разом зі збільшення ефективності Силами оборони України вражень НПЗ та експортної інфраструктури призвело до скорочення доходів бюджету рф на 25% від даної галузі.

Розчарування року

1. Продовжився транзит російської нафти українською гілкою нафтопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини. Цей маршрут за логістикою є найприбутковішим для російських нафтових компаній.

2. Значно зросли борги на ринках електричної енергії та природного газу.

3. Посилилася ринкова влада групи найбільших мереж у секторі нафтопродуктів, що сприяло необґрунтованому зростанню цін на моторне паливо.

4. Відсутність довгий час затвердженого міністра енергетики стримує очищення сектору від корупційних елементів, гальмує проведення необхідних реформ та послаблює координацію у питанні відновлення пошкоджених об'єктів.

5. Відсутність адекватної антимонопольної політики в інтересах споживачів.

Про автора. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова

Джерело: espreso.tv

