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Доставка під вогнем: робота важких БПЛА бригади «Форпост» на найгарячішіх позиціях (ВІДЕО)

Доставка під вогнем: робота важких БПЛА бригади «Форпост» на найгарячішіх позиціях (ВІДЕО)

Раніше водій на псевдо Вжик проривався на передній край на квадроциклі. Після того, як у його транспорт влучив ворожий камікадзе, правила гри змінили. Квадроцикл — ущент, але Вжик знову в строю. Сьогодні він забезпечує логістику там, де це здається неможливим.

Тепер він працює в розрахунку важких БПЛА РУБпАК «Апекс» у складі бригади «Форпост». Максимально близько до «нуля», під постійним полюванням ворожих FPV, хлопці тримають повітряний коридор постачання. Набої, медицина, їжа і навіть... розібрані до гвинтика генератори, які піхота збирає прямо в окопах — усе це доставляється небом завдяки майстерності пілотів та залізній витримці екіпажу. Це нова ера військової логістики, де технології та характер перемагають вогонь.

Дивіться у відео історію про залізні нерви Вжика, постачання під безперервним обстрілом та рішення екіпажу «Апекс», які щодня рятують життя на передньому краї.

Джерело: dpsu.gov.ua

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