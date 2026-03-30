Две недели до парламентских выборов в Венгрии (12 апреля)

Напомню, что выборы пройдут по смешанной системе: 106 мандатов по мажоритарке, 93 - по пропорциональной системе с барьером 5%.

▪️Опросы:

✔ Тиса (Петер Мадяр): 52%

✔ Фидес (Виктор Орбан): 37%

✔ Наша Родина (ультра-правые): 4%

Тут еще важно, чтобы любители путина из "Нашей Родины" пролетели мимо парламента, набрав меньше 5%.

▪️Ставки, кто станет премьером:

✔ Петер Мадяр: 66%

✔ Виктор Орбан: 35%

По факту нас ждут еще одни стремные выборы с непонятным итогом. Помолимся.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/28910

Новости портала «Весь Харьков»