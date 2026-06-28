Думати, що сучасний підрозділ може обійтися без НРК, – утопія

Форест, боєць прикордонного підрозділу «ОРІОН», розповів про свій бойовий шлях у війську за роки повномасштабного вторгнення.

Він починав, як і більшість, із піхоти. Згодом став мінометником, а зараз – оператором НРК.

Фронт змінюється, війна стає технологічною, а отже, дуже важливо вміти змінюватися разом із нею. Адже від цього залежить як власне життя, так і життя особового складу підрозділу.

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Джерело: dpsu.gov.ua

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