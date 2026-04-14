Сегодня 06:36
Економіка росії остаточно увійшла в рецесію - СЗРУ

Інститут народногосподарського прогнозування російської академії наук зафіксував скорочення російської економіки в першому кварталі 2026 року на 1,5% у річному вимірі – найгірший показник із часів масштабних західних санкцій. Прогноз на весь рік переглянутий до мінус 0,6%, що на 2,6 відсоткового пункту гірше за лютневу оцінку. Економіка росії демонструє системне погіршення, і жоден із ключових секторів не дає підстав для оптимізму.

Будівельна галузь стала найбільш показовим індикатором кризи. У січні 2026 року спад сягнув 16% порівняно з минулим роком, у лютому – 14%. Інвестиції в основний капітал скоротилися на 5,3% у четвертому кварталі 2025 року, і ця тенденція розвивається. Жорстка монетарна політика центрального банку методично вимиває інвестиційну активність із економіки.

Обробна промисловість скоротила випуск на 2,9% за січень – лютий. Негативна динаміка зафіксована в 20 із 24 галузей. Вантажообіг комерційного транспорту в лютому впав до 430,3 млрд тонно-кілометрів – мінімального значення для цього місяця з 2020 року. Оборот оптової торгівлі скоротився на 11,3% рік до року в січні та на 4,4% у лютому.

Роздрібна торгівля фактично зупинилася: приріст обороту в лютому склав лише 0,3% до минулого року – найгірший результат з березня 2023 року. Громадське харчування, яке ще в січні зростало на 15,1%, у лютому різко загальмувало до 6,8%. Аналітики російської академії наук кваліфікують це як збереження заощаджувальної моделі поведінки: населення утримується від витрат.

За фасадом рекордно низького безробіття – 2,1% у лютому – ховається стрімке погіршення становища найманих працівників. Індекс hh у березні 2026 року досяг 11,4 пункту, що відповідає високому рівню конкуренції серед шукачів роботи. Рік тому цей показник становив 5,9 пункту. Зростання номінальних зарплат обвалилося до 8% рік до року в лютому порівняно з 15,1% у січні та 13,5% за підсумками 2025 року. У реальному вимірі, з урахуванням інфляційного тиску, це означає фактичне заморожування доходів.

Інститут народногосподарського прогнозування ран послідовно погіршує свої оцінки з листопада 2025 року. Якщо тоді прогноз зростання на 2026 рік становив плюс 1,2%, то сьогоднішня цифра – мінус 0,6%. Кожен черговий перегляд лише поглиблює негативну картину. Економіка росії входить у рецесію під тиском власної монетарної політики, структурної деградації промисловості та вичерпання споживчого попиту – і жоден із цих чинників не зникне в осяжній перспективі.

Джерело: szru.gov.ua

