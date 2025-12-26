Економіка Різдва: як ціни на індиків викрили проблеми Трампа з інфляцією

Головними святами різдвяно-новорічного сезону у США є День подяки, який відзначається у четвертий четвер листопада, та, власне, саме Різдво. Чи не головним гастрономічним атрибутом цих днів є запечена індичка: на День подяки американці з'їдають їх до 46 млн одиниць, а на Різдво – ще 22 млн. На цьому тлі не дивно, що ринок індичатини у Штатах сягає мільярдів доларів.

Проте цьогоріч приготування до обох знакових дат стало для американців не лише повторенням щорічної традиції, а й наочною перевіркою ефективності обіцяної Трампом боротьби з інфляцією.

Чому, попри заяви Білого дому, індичка та інші продукти святкового столу лише дорожчають? Чому на американців чекає "невеселе і дороге Різдво"? І чи є попит на м'ясо індиків в Україні?

Скільки індичок з'їдають американці на День подяки

Один із батьків-засновників США Александер Гамільтон колись проголосив: "Жоден громадянин США не повинен утримуватися від індички в День Подяки". З роками його побажання стало реальністю: щороку в останній четвер листопада американці з'їдають понад 46 млн одиниць цієї птиці – це майже четверта частина від 200 млн голів, які щороку вирощуються в Штатах.

Масові святкування Дня подяки почалися із 1621 року. Тоді пілігріми із Плімутської колонії зібрали перший врожай після голодної зими в Новому Світі і губернатор проголосив День подяки Богові за те, що той допоміг їм пережити сувору зиму.

Колоністи, які вижили завдяки допомозі індіанців, влаштували для себе і для них триденне святкування з молебнями та бенкетом. Зрештою, у 1863 році 16-й президент США Авраам Лінкольн проголосив День подяки національним святом.

Історики не вірять, що на першому Дні подяки їли саме індичку – найімовірніше, тоді на столі були оленина, гуси та качки. Справжня ж відповідь на питання, чому американці зараз готують саме індичку, значною мірою пов'язана з міграцією з Нової Англії.

"Індичка стала національною стравою, яку ми їмо на День подяки, завдяки десятиліттям і століттям споживання регіональних страв Нової Англії під час свят врожаю, які згодом поширилися по всіх Штатах", – пояснила історикиня Ешлі Роуз Янг.

День подяки і зараз є одним із головних свят у Штатах. За даними National Turkey Federation (NTF), яка представляє інтереси виробників індичатини в США, цьогоріч відзначати це свято в родинному колі планували 94% американців. А індичка, як і раніше, вважається ключовою стравою святкового столу. У 2025 році, за оцінками NTF, до Дня подяки по всій країні з'їли щонайменше 30 млн індичок.

На День подяки американці з'їдають до 46 млн індичок

Найбільшим центром вирощування індиків у США з великим відривом є штат Міннесота (32 млн голів у 2024 році), а ринок загалом оцінюють у 3-5 млрд дол. При цьому, м'ясо індиків популярне і для внутрішніх споживачів (більше 2 млн тонн на рік), і як експортний продукт (до 200 тис. тонн на рік).

З 1989 року щорічною є традиція, коли президент США перед Днем подяки проводить церемонію "помилування індички". Цьогоріч Дональд Трамп "помилував" індиків Гоббла і Вадла – цей захід він вже традиційно використав для критики адміністрації його попередника Джо Байдена.

Дональд і Меланія Трамп під час церемонії "помилування індиків" у Білому домі, 25 листопада 2025 року

Вартість святкового кошика як оцінка економічної політики Трампа

Для мільйонів сімей у Штатах щорічною традицією перед Днем подяки є похід до найбільшої мережі гіпермаркетів Walmart за продуктами для святкової вечері: особливе місце у цьому кошику мають тушка індички, журавлина для соусу та картопля.

Проте цьогоріч вартість такого набору стала причиною суперечок у США щодо інфляції та економічної стабільності в країні за перший рік другої каденції Трампа.

Walmart рекламував свій кошик на 10 персон за ціною менше 4 дол. на особу (торік було 7 дол.) – цим одразу похвалився у своїй промові Трамп. "Ціни значно знизилися у порівнянні з минулим роком. За даними Walmart, цьогорічне свято Дня подяки обійшлося на 25% дешевше, ніж торік", – стверджував президент США.

За оцінками American Farm Bureau Federation, зниження вартості індичок на 16% (ціни стартують з 21,5 дол. за 7-кілограмову тушку) від ритейлера зменшило загальний чек вечері до 55,18 дол. – найнижчого рівня із 2021 року. Таким чином, вартість класичної вечері – з індичкою, гарбузовим пирогом, солодкою картоплею та іншими стравами – формально знизилась на 5% порівняно з 2024 роком.

Вартість святкового кошика у Walmart спричинила дискусії щодо боротьби Трампа з інфляцією

Проте в оцінці інфляції на основі цін у Walmart є кілька важливих нюансів: ритейлер скоротив набір із 29 до 20 позицій, а також замінив низку продуктів від дорожчих брендів дешевшими аналогами.

Хоча Трамп звітує про падіння цін, дані про вартість головного атрибуту Дня подяки і Різдва різняться залежно від того, де їх шукати.

● Так, офіційна статистика від Міністерства сільського господарства США (USDA) свідчить про те, що насправді ціни зростають. Перед Днем подяки та Різдвом в USDA прогнозували, що оптові ціни на заморожену індичку цього року зростуть на 40%. За даними Finance Buzz, її вартість справді підскочила: якщо торік 7-кілограмова тушка в середньому коштувала 31,16 дол., то цьогоріч – вже 34,65 дол.

Вартість іншого традиційного продукту до Дня подяки – журавлинного соусу – також зросла на 22% у порівнянні з 2024 роком.

Що стосується м'яса птиці, то підвищення цін мало пов'язане саме з економічною політикою Трампа. Постачання індиків обмежує насамперед епідемія пташиного грипу, що викликає дефіцит пропозиції: навіть якщо лише одна птиця дає позитивний результат тесту, фермери мають забити всю партію, щоб стримати поширення хвороби. Цьогоріч від спалаху грипу постраждало понад 3 млн індиків.

Водночас дефіцит робочої сили через агресивну міграційну політику Трампа призводить до зростання вартості інших елементів святкового столу – зокрема, картоплі, помідорів, яблук та лимонів.

"Коли фрукти висять на деревах, бо їх нікому збирати, вони ніколи не потраплять на ринок. На лимонних фермах в Каліфорнії плоди просто гниють, бо не достатньо робітників, щоб їх зібрати", – визнають у консалтинговій компанії Hafezi Capital.

Митні тарифи також призвели до зростання вартості консервованих продуктів. Відчуваючи тиск з боку домогосподарств, Трамп наприкінці листопада скасував низку обмежень щодо імпорту сотні продуктів харчування, включно з яловичиною, бананами та кавою. Але експерти попереджають: це не означає, що споживачі можуть очікувати зниження цін на свята.

Дороге Різдво

Запечена індичка – традиційна страва для американців і на Різдво: в цей день вони з'їдають 22 млн одиниць цієї птиці. Хоча Трамп наполягає, що "інфляції в США немає", а економіка процвітає, насправді з моменту його інавгурації в січні ціни на продукти харчування зросли на понад 3%. А передріздвяне опитування від AP свідчить, що американці скаржаться на вищі, ніж зазвичай, ціни на продукти до святкового столу.

На Різдво американці з'їдають до 22 млн індичок

"Цей святковий сезон, схоже, не буде таким веселим для американських покупців, оскільки значна частина з них витрачає свої заощадження, шукає знижки і все більше відчуває, що загалом економіка під керівництвом адміністрації Трампа застрягла в глухому куті", – пише AP.

Майже 80% опитаних CNBC американців вважають, що цьогоріч до Різдва подорожчало все: 4 із 10 опитаних планують витратити менше і на святковий стіл, і на подарунки.

Зростають ціни на індичку і в Британії: за оцінками The Grocer, у великих супермаркетах м'ясо цієї птиці подорожчало на 20-28%. "Війна в Україні вплинула на логістичні процеси – вартість кормів досягла рекордних рівнів і відтоді лишається стабільно високою. Це чинить постійний тиск на сектор", – визнають у британській мережі Field & Flower.

Однією із популярних альтернатив індичці на День подяки та Різдво є яловичина, але, за даними Purdue University, за останній рік вона також подорожчала в США більш ніж на 14%.

Американці скаржаться на подорожчання продуктів і подарунків перед Різдвом

Зросли в ціні на 11% й інгредієнти для stuffing – традиційної начинки для індички, яка готується з кубиків хліба та овочів із додаванням спецій: її або додають всередину індички під час запікання, або подають окремо.

Загалом, за оцінками Food&Water Watch, з січня по вересень 2025 року ціни на основні продукти харчування для святкового набору в США зросли значно вище за рівень інфляції (2,2%), зокрема хліб і крекери – подорожчали на 3,9%, консервовані фрукти – на 4,5%, а свіжа картопля – на 7,3%.

Аналітики одностайні: на тлі невизначеності з митами, зростання оптових цін, обмежених економічних даних унаслідок шатдауну та занепокоєння щодо майбутнього скорочення програм соцзахисту, американці стали більш обачними у своїх витратах перед Різдвом.

День подяки та попит на індиків в Україні

День подяки в Україні не є офіційним державним святом, але відзначається протестантськими спільнотами. Дата святкування варіюється – більшість церков обирає її як одну з осінніх неділь. Українські протестанти не мають традиції з індичкою, але натомість використовують городину як приклад врожаю, за який дякують Богу.

У серпні 2023 року одіозний нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу, відомий, зокрема, ідеями змінити текст гімну на більш "позитивний", зареєстрував законопроєкт, яким пропонував встановити День подяки в Україні державним святом, а відзначати його 22 жовтня – бо осіння пора "сприятиме святкуванню за родинним столом", а також у світі в цей день відзначають "День змін на краще".

Якби документ підтримали, "День подяки" міг стати офіційним вихідним, але далі реєстрації у Раді документ тоді не пішов. У жовтні 2025 року Мазурашу подав новий законопроєкт щодо свята 22 жовтня, але вже без вихідного дня. Ця версія, як і попередня, "опрацьовується в комітеті".

Що ж до популярності індичатини в Україні, то м'ясо індички у порівнянні з курятиною раніше займало незначну частку у нашому раціоні – лише 0,8 кг на рік у 2018 році. Тим не менш, у 2015-2018 роках обсяг виробництва цього виду м'яса стабільно зростав, об'єм ринку у 2018-му оцінювався у 26,7 тис. тонн.

Основними драйверами, за даними Pro Consulting, стали зростання попиту на натуральне і дієтичне м'ясо індички на тлі скорочення виробництва яловичини, активний приплив інвестицій у виробництво і збільшення чисельності поголів'я, а також – застосування передових технологій.

Приріст обсягів виробництва у 2017-2020 роках, за оцінками Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), сягнув 41% – у 2020 році виробництво оцінювалось на рівні 37 тис. тонн.

Зростання власного виробництва дозволило частково задовольнити внутрішній попит та скоротити імпортні поставки. У 2020 році Україна імпортувала 7,3 тис. тонн – це на 8% менше, ніж у 2019-му, і на 36% нижче показника 2017-го. Лідером в поставках тоді була Польща, на частку якої припало 75% імпорту.

Після початку великої війни попит на м'ясо індички знизився, що дозволило змінити торговий баланс – Україна перетворилась з імпортера в експортера. Так, у 2019-2021 роках основними імпортерами українських індиків були Молдова (половина обсягу), Бенін та Азербайджан, у 2022-му поставки туди зросли на 100%. За 7 місяців 2023 року експортовано 4,4 тис. тонн індичатини, що майже стільки ж, як і у 2022 році.

Після початку великої війни Україна перетворилася з імпортера м'яса індички в експортера

Водночас станом на 1 січня 2025 року, за даними Держстату, поголів'я індиків в Україні сягало 1,35 млн птиць ‒ на 4,3% менше, ніж роком раніше. При цьому поголів'я у промисловому сегменті скоротилося за рік на 6,2% ‒ до 771 тис. птиць. А в господарствах населення утримувалося 581,3 тис. голів ‒ на 1,3% менше, ніж у 2023-му.

