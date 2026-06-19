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Емоційний зв'язок українців з ЄС не поступається країнам-членам, — опитування

Емоційний звязок українців з ЄС не поступається країнам-членам, — опитування

Більшість українців відчувають емоційну близькість до ЄС і Європи — і за цим показником країна не поступається багатьом членам Союзу

Про це свідчать результати опитування "Спільні контури" від Rating Group, опублікованого на сайті організації.

Згідно з даними дослідження, 93% українців відчувають емоційний зв'язок з Україною, причому інтенсивність цього зв'язку вища, ніж у середньому по ЄС: виражено сильний зв'язок з країною мають 69% українців проти 52% у країнах Союзу.

Щодо близькості до самого ЄС: більш як половина українців відчуває емоційний зв'язок з Євросоюзом (51%) та Європою загалом (56%). Для порівняння — у середньому по країнах ЄС цей показник становить 62%.

При цьому рівень близькості до ЄС серед українців схожий на показники Кіпру (52%), Австрії (54%), Естонії (54%), Фінляндії та Нідерландів (56%) і є вищим, ніж у Чехії (44%) та Греції (38%).

Серед країн-кандидатів Україна посідає четверте місце за рівнем емоційного зв'язку з ЄС — після Албанії (70%), Чорногорії (68%) і Північної Македонії (55%). Дещо нижчий показник — у Молдови (49%). Для порівняння: у Великій Британії та Боснії і Герцеговині близькість до ЄС відчувають 42%, у Туреччині — третина, у Сербії — лише 25%, у Грузії — 20%.

Дослідники також зазначають, що сильніший емоційний зв'язок з ЄС відчувають старші українці, люди з вищим рівнем доходів та освіти, мешканці Києва і західних областей.

● У червні 2026 року опитування КМІС показало, що 64% українців вважають Європу надійним союзником, тоді як 56% переконані, що США втомилися і тиснуть на Київ щодо поступок росії.

● 15 червня Україна відкрила перший переговорний кластер "Основи" у процесі вступу до ЄС. У Брюсселі сподіваються, що всі інші кластери будуть відкриті вже у липні.

Джерело: espreso.tv

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