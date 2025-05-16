Ера “Маґури” ― команда ГУР вперше презентувала новітні морські дрони, здатні нищити ворожі кораблі та літаки

14 травня 2025 року в Києві начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Magura:

● здатну діяти роєм “кілерку” кораблів чорноморського флоту росії Magura V5;

● мультифункціональну платформу Magura V6P;

● дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;

● модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.

Морські дрони Magura ― новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.

“У багатьох культурах число “13” вважається нещасливим. Для російських загарбників ― точно. Це явище має назву “трискайдекафобія” ― страх перед числом “13”. І зараз цей страх максимально посилюється: російські моряки бояться, але точно не українці, бо вони знають, що спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 — складова підрозділу безпілотних та роботизованих систем — ефективно нищить ворога і захищає Україну”, ― сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Magura під час війни на Чорному морі майстри воєнної розвідки загалом уразили 17 морських та повітряних цілей держави-агресора росії, 15 з яких повністю знищили: зокрема ― два ворожі гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, великі кораблі чф рф “сєрґєй котов”, “івановєц”, “цезарь куніков” та інші судна. Завдані ворогу збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.

“Для нас було викликом почати нашу роботу з нуля. Раніше ніде не було подібного досвіду, не було звідки черпати інформацію. Але два роки тому ми вперше уразили російський розвідувальний корабель “іван хурс”. А сьогодні можемо впевнено сказати, що ГУР МО України, Group 13, витіснили чорноморський флот рф до пунктів їхнього базування. Вони сковані у своїх діях, вони не виконують жодних завдань за призначенням”, ― зазначив командир групи з позивним “Тринадцятий”.

Разом з ним перед журналістами українських та світових медіа, блогерами, волонтерами, експертами у сфері безпеки, представниками Сил безпеки і оборони держави також виступили спецпризначенці Group 13 “Маестро” та “Ксена” ― подякували за допомогу, завдяки якій вдалось досягти переваги над агресором у Чорному морі.

“Під час виходу дронів у море ми бачимо паніку у ворогів”, ― сказала “Ксена”.

Елегантна Magura V7 із двома ракетами AIM-9 Sidewinder на борту, якими спецпризначенці ГУР збили два російські винищувачі Су-30 загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів, викликала найбільший інтерес. Поява та розвиток ракетної “Маґури” ― заслуга інженерів та виробників, які залишаються за кадром, але продовжують творити і вдосконалювати зброю перемоги України на морі.

“Це неймовірна історія, це окремий блокбастер, коли в умовах повномасштабної війни та складної безпекової ситуації вдається не просто виробляти, а й розвивати, вдосконалювати та отримувати нові результати. Просто скажемо: “Дякую!”, ― акцентував Андрій Юсов.

Також він висловив вдячність за підтримку Київській школі економіки, фонду Діани Подолянчук, усім благодійникам, волонтерам, журналістам, громадянам України та іноземцям, усім, хто допомагає зміцнювати новітній флот морських безпілотників ГУР МО України та знищувати ворожі цілі у Чорному морі.

“Сучасна Magura проти понад стометрового російського корабля ― це реінкарнація відомої історії, відомого образу — притчі про Давида і Голіафа. Тож сьогодні ви бачите українського Давида в особі “Магури” спецпідрозділу Group 13 і російського так собі “голіафа”, який тоне і падає”, ― описав представник ГУР МО України.

Військовий експерт Михайло Самусь зауважив, що еволюція та бойові успіхи дронів у чорноморській акваторії зумовлюють ревізію морських доктрин в інших державах світу, очевидно, що класичний великотонажний флот ХХ століття програє новітнім безекіпажним засобам.

“Завдяки “Маґурам” та іншим морським дронам вже відбувся доктринальний зсув. Є відома фраза, що Україні вдалося знищити фактично третину чорноморського флоту росії, хоча в України немає флоту. Але я хотів би сказати ― так це і є флот, сучасний флот ХХІ століття. Боротьба між ним і класичним великотонажним флотом триває кілька десятиліть. Переконаний, що прямо зараз, під час широкомасштабної війни, Україна і ГУР МО як лідер в цьому плані, дійсно зробили революцію. [...] Патрулювання морської акваторії, контроль морських комунікацій, знищення повітряних і морських цілей... Все це ― вже реальність. Це нова доктрина, яка в саме в Україні стала реальністю”, ― пояснив Михайло Самусь.

Джерело: gur.gov.ua

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