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ЕС инвестирует 500 млн евро в привлечение ученых из США

ЕС инвестирует 500 млн евро в привлечение ученых из США

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон объявили о новой программе ЕС по поддержке иностранных исследователей, стремящихся приехать в Европу, в особенности из США. На фоне ограничений, вводимых американским президентом Дональдом Трампом в области науки и исследований в его стране, ЕК планирует выделить дополнительно 500 млн евро с 2025 по 2027 год в рамках новой программы под названием "Choose Europe for Science" ("Выберите Европу для науки"), заявила фон дер Ляйен в Париже.

Выступая вместе с Макроном в университете Сорбонна, глава Еврокомиссии назвала изменения в политике США в отношении науки после возвращения Трампа в Белый дом "огромным просчетом". В свою очередь французский лидер подчеркнул, что Европа должна предоставить американским ученым "убежище" на фоне "угроз" свободной науке в США. "Никто бы не подумал, что эта великая демократия, чья экономическая модель так основана на свободной науке, совершит такую ошибку", - констатировал он, пообещав, что его страна выделит под эти цели дополнительно 100 млн евро, чтобы сделать Европу "безопасной гаванью" для науки.

По данным опроса, опубликованного в конце марта в научном журнале Nature, более 75% американских ученых рассматривают возможность переезда за границу. Об эмиграции из США уже заявили несколько ученых - критиков Трампа.

Джерело: https://t.me/istrebin/19064

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Темы: єс, освіта

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