Сегодня 08:52
ЕС продлил на полгода все экономические санкции против россии

Совет ЕС 22 декабря решил продлить на полгода – до 31 июля 2026 года – все экономические санкции против россии, говорится на сайте Совета ЕС.

Пока незаконные действия рф продолжают нарушать фундаментальные нормы международного права, в частности запрет на применение силы, уместно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и при необходимости принимать дополнительные меры – говорится на сайте ЕС.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/63205

