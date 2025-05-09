Ещё одна любимая мулька кремлёвских при приближении 9 мая - "победили бы в войне и без ленд-лиза"

На прошлой неделе это произнёс Песков: "россия признательна за ленд-лиз, но наша страна победила бы и без него".

Самое интересное, что Сталин в моменте так не считал.

Сталин, 30 ноября 1943 (https://newizv.ru/news/2018-07-02/stalin-bez-pomoschi-ssha-my-by-proigrali-voynu-265181) на Тегеранской конференции:

"Самые важные вещи в этой войне - машины. Соединённые Штаты доказали, что могут производить от 8000 до 10000 самолётов в месяц. россия может производить, самое большее, 3000 самолётов в месяц. Англия производит 3000-3500 в месяц, в основном тяжёлые бомбардировщики. Таким образом, Соединённые Штаты - это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну".

А знаете, что Жуков говорил (https://www.svoboda.org/a/30538060.html) в 1963 году (его слова зафиксировала прослушка КГБ)?

"Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали... Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну... У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью?"

Или вот, Микоян (точная дата высказывания неизвестна, опубликовано (https://proza.ru/2019/09/03/94) в книге Валентина Бережкова "Как я стал переводчиком Сталина" в 1993 году):

"Осенью 1941 года мы всё потеряли, и, если бы не ленд-лиз, не оружие, продовольствие, тёплые вещи для армии и другое снабжение, ещё вопрос, как обернулось бы дело".

На фото: оригинал письма (https://www.prlib.ru/item/1772676) Сталина Рузвельту от 4 ноября 1941 с благодарностью за ленд-лиз.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17796

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