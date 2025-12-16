«Если рф распадется, территория Дальнего Востока площадью 7 миллионов квадратных километров не должна быть потеряна»

Пока боялись «захвата ресурсов россии Западом», прикол пришел от китайских братишек, которые положили глаз на Дальний Восток.

Китайские СМИ (https://m.163.com/dy/article/KGP2EDKC05567B6B.html?spss=adap_pc) выкатили вот такую статью, кратко:

— Если россия распадётся, Китай должен быть готов взять под контроль Дальний Восток — территорию в 7 млн км² с богатыми ресурсами и слабой защитой. Исторически эти земли принадлежали Китаю, но были утрачены в XIX веке после неравных договоров с царской россией.

— Китай уже активно вкладывается в регион: строит инфраструктуру, поставляет технологии, инвестирует в добычу ресурсов, расширяет использование юаня, усиливает влияние через ШОС и долгосрочные энергетические контракты.

— Экономика россии слабеет, дальневосточный регион плохо защищён и всё больше зависит от китайских инвестиций. Это создаёт возможности для «мягкого» контроля со стороны Пекина.

Полный текст статьи:

В настоящее время российская экономика находится в застое, ВВП страны меньше, чем у одной провинции Китая, а цены стремительно растут.

Конфликт в Украине, начавшийся в 2022 году, вынудил основные российские войска передислоцироваться на запад, в результате чего на Дальнем Востоке осталось менее 50 000 военнослужащих — по сути, пустая оболочка. Этот регион богат ресурсами — золотом, алмазами, нефтью и многим другим — и составляет значительную часть национального производства россии.

Однако финансовое положение российского правительства подорвано войной, что не позволяет ему сосредоточиться на этом вопросе. Китай, с другой стороны, сталкивается с серьезным дефицитом энергоносителей: газопроводы с Дальнего Востока ежегодно поставляют 38 миллиардов кубометров природного газа, чего достаточно для удовлетворения лишь 10% потребностей страны в газе.

Если в российском центральном правительстве воцарится хаос, на Дальнем Востоке легко могут вспыхнуть проблемы, и внешние державы, такие как США и Япония, безусловно, будут внимательно следить за развитием событий. Китай уже много лет активно участвует в жизни Дальнего Востока. Китайские компании строят там дороги, порты, занимаются добычей полезных ископаемых и сельским хозяйством, привлекая капитал и технологии. Юань там все чаще используется, даже малыми предприятиями, использующими WeChat.

Не стоит пытаться захватить Дальний Восток силой; это приведёт к глобальному окружению, как в случае с Крымом. Разумный подход — быть более сговорчивым, продолжать инвестировать деньги и людские ресурсы, заключать долгосрочные контракты и поддерживать прокитайские силы в регионе. Номинально независимый, но практически зависимый от китайской поддержки. Дальний Восток малонаселён, отдалён и имеет плохую инфраструктуру; россия не может эффективно управлять им самостоятельно. Китай помогает заполнить пробелы, тем самым обеспечивая свои жизненно важные интересы.

российский Дальний Восток в настоящее время переживает серьезную потерю населения, превращаясь в необитаемые территории. Китайские иммигранты могли бы приехать туда на работу, но им следует быть осторожными, чтобы не вызвать недовольство местного населения.

Китай должен готовиться к худшему, иначе может начаться паника. История учит нас, что территориальные вакуумы всегда заполняются. Династия Цин потеряла территории, потому что ей не хватало сил для их защиты. Сейчас Китай находится в ином положении; у него есть экономические рычаги. Он должен продолжать расширять свое присутствие, проникая в страну через торговлю, культуру и финансы. Сначала нужно подготовить почву, заключить соглашения и облегчить обращение юаня. Когда политический ландшафт изменится, Китай прочно утвердится, обретя реальный контроль.

В целом, планы Китая в отношении Дальнего Востока носят долгосрочный характер. Основное внимание уделяется экономическому проникновению. 7 миллионов квадратных километров нельзя терять, поскольку речь идёт о безопасности и ресурсах. Распад россии — это не шутка; только при тщательной подготовке можно спокойно двигаться вперёд».

Пум-пум-пум.

