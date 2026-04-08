Этот текст для россиян

Как ни странно, но мы вынуждены признать что большинство ваших мечт осуществилось – вы полным ходом идёте к завершению проекта СССР 2.0. Правда есть нюансы. Ведь вы получаете СССР 2.0, в котором временем действия проекта становится ваш любимый вечный 1937 годик. Инакомыслие, враги народа, блокировка всех и вся, Чебурнет, ЧК/КГБ/МГБ/Гулаг и всё величие страны уровня Северной Кореи. По пятницам вкусный пломбир и миска риса. Впереди крепостное право (для уверенности в завтрашнем дне) и хруст французской булки, с полным замещением холодильника телевизором.

Уже сейчас тестируется гениальная идея верного путинца товарища Дерипаски. Речь идёт о добровольном труде 72 часа в неделю вместо 40. Страна - трудовой лагерь. «россии нужен переход на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем», — так считает еще один верный путинец, академик РАН, заместитель президента российской академии образования Геннадий Онищенко. По сути формируется один большой военный трудовой лагерь с миллионами крепостных, которые не смогут даже уволиться с завода, несмотря на замену зарплат продуктовыми карточками. Вам кажется, что этого не будет, но вам же казалось, что и интернет вам не отключат. А как сталося? Отож!

Сейчас, чтобы заставить простой народ трудится 72 часа, нужно платить примерно в 3 раза больше денег, что вообще никого из властьимущих не устраивает. Никаких прибылей не хватит, чтобы покрывать такие затраты. Поэтому в кремле решили активно тестировать «гениальную идею» - 72/40. Сразу после того как народ "съел" отключения интернета, забой живьём личного скота, массовую утилизацию в «СВО» большей части мужского населения и посадки за слова против войны, то кремль понял — с холопами можно творить, что угодно. Если что то не понравится – в клетку образца товарища Ына (при случае поинтересуйтесь как в Северной Корее содержат арестантов). И будет на россии, как в песне "Гражданской обороны" - "Я купил журнал Корея там тоже хорошо,

Там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас,

Я уверен что у них тоже самое

И всё идёт по плану...". Ага будет, так же, как и у них. Потому что все идёт по плану. По плану кремля.

На самом деле, действительно много росисян мечтают о возвращении в СССР. Мощь Союза, Кузькина мать, товарищ Сталин, танковые дивизии, пломбир и авиация, «Наш Советский Союз покарает…». При этом представляя себя в роли руководства, партийних бонз, офицеров КГБ и прочих Шнандартенфюреров Исаевых. Особенно характерно это видно на ролевых исторических играх, где в форме КГБ/Смерш ходит половина участников. Но в реальной жизни при СССР образца 1937 года эти «полезные идиоты» очень быстро становятся опущенными крепостными и рабами, готовыми за пайку хлеба и бухло делать что угодно. И это ближайшие перспективы наших "дорогих" россиян. Ну, вы же хотели в СССР 2.0? Тогда не скулите.

Вывод из всего этого для Украины довольно прост. Улыбаемся и машем, попутно утилизируя особо наглых рашистов на своих территориях. Не привыкать. Украина выстоит. А россия... Она просто трансформируется в трудовой лагерь советского разлива. С чем я и поздравляю россиян.

Джерело: https://www.facebook.com/borislav.bereza

