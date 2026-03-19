Сегодня 06:10
Европа не потеряла контроль за одну ночь

Фундаментальный отчет опубликовала Razom We Stand. Несмотря на 4 года полномасштабной войны и санкций, кремль не отступил — он адаптировался.

Вместо лоббистов теперь используются «эксперты». Вместо сделок продвигаются нарративы. По всей Европе картина очевидна:

● В Венгрии связанные с кремлем нефтетрейдеры и банки не просто пережили санкции — они помогают формировать политику, обеспечивая поток российской нефти, пока политические элиты получают прибыль.

● В Германии многолетние сети Газпрома — от политиков до «академических» платформ — ослабляли сопротивление российскому газу и откладывали реальную диверсификацию даже после 2022 года.

● В Италии денежные потоки через российское посольство финансировали комментаторов и медийные голоса для продвижения прокремлевских энергетических нарративов.

● На Кипре операции «теневого флота» и непрозрачные корпоративные структуры помогали транспортировать миллиарды санкционной нефти, буквально загрязняя европейские воды и обходя контроль.

▶ ️И далее — Novatek, тихий гигант кремля, замаскированный под якобы частную компанию, которая является ключевым источником военных доходов и материальной поддержки россии.

Пока Европа обсуждает санкции, Novatek продолжает поставлять газ через лазейки и схемы переориентации маршрутов. Руководство компании по-прежнему не под санкциями, она продолжает лоббировать в Брюсселе и участвовать в «диалоге». Это не пробел — это системный провал.

▶ ️Но самое опасное — не сами ресурсы. Самое опасное — это сообщения, выгодные кремлю.

Александр Исаков — перешел из ВТБ/Центробанка в Bloomberg в 2022 году, а в прошлом году вернулся в Сбербанк — системно занижал эффект санкций и представлял потоки российской нефти как «устойчивые рыночные реалии», маскируя государственную стратегию под нейтральную экономику.

Сергей Вакуленко — многолетний стратег Gazprom Neft, который годами занимался обходом санкций и обслуживанием петербургских бандитов в GN, а затем «переквалифицировался» в эксперта аналитического центра Carnegie в Берлине в 2022 году — последовательно продвигает тезис о том, что отказ от российской энергии нереалистичен и экономически вреден, преподнося прокремлевские нарративы, как независимый анализ.

Катя Яфимава — на протяжении двух десятилетий продвигала предвзятый экономический анализ через Oxford Institute of Energy Studies и структуры ЕС и ООН — регулярно утверждала, что Европе «нужен» российский газ и что полный отказ невозможен, нормализуя зависимость под видом технического анализа.

Все трое «нейтральных» экспертов игнорировали или принижали украинские и проевропейские голоса, преувеличивали катастрофические сценарии без российских энергоресурсов и распространяли пугающие ЕС прогнозы, которые не сбылись.

● Этот отчет показывает, что влияние российских ископаемых ресурсов больше не ограничивается трубопроводами.

● Речь идет о нормализации того, что не должно считаться нормой для западных политиков — если только они не действуют в интересах кремля.

● Речь идет о том, чтобы капитуляция выглядела как прагматизм.

Европа не потеряла контроль за одну ночь.

Она теряет его тихо — через нарративы, лазейки и людей, которых до сих пор называют «экспертами», вместо того чтобы назвать их тем, кем они являются: пропагандистами.

Джерело: https://www.facebook.com/zaslavskiy

