Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 39

Fashion по-російськи: залежність від Китаю замість розвитку

Fashion по-російськи: залежність від Китаю замість розвитку

Попри обіцянки «імпортозаміщення» після 2022 року, російська індустрія моди так і не змогла скористатися відходом міжнародних брендів. Тимчасове зростання продажів швидко змінилося спадом: у 2024–2025 роках галузь зіткнулася з падінням попиту, закриттям магазинів і зростанням витрат.

Масово згортають бізнес навіть великі гравці. Збанкрутували Incity та Deseo, закрився бренд Just Clothes, а «Глория Джинс» закриває магазини, продає фабрики й переносить виробництво за кордон. Половина всіх закритих торгових точок у 2025 році – це магазини одягу й взуття, переважно російські.

Замість розвитку власного виробництва, ринок заповнили імпортні товари під новими вивісками. Одяг і далі завозять із Китаю, Туреччини та через байєрів.

Також росія не створила повноцінної текстильної бази: немає сучасних фабрик, якісних тканин і фурнітури, навіть військову форму замовляють у Китаї. Маркетплейси Wildberries і Ozon лише посилили залежність від дешевого азійського імпорту, витіснивши локальних виробників.

На тлі зростання податків і штрафів бізнес втрачає рентабельність, а споживачі – купівельну спроможність. У підсумку російська мода виявилася нездатною існувати без відомих міжнародних брендів, оголивши бідність, технологічну слабкість і повну залежність економіки від зовнішнього світу.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінус чотири транспортні засоби, десять укриттів, одна антена зв’язку, два міномети та три позиції ворога (ВІДЕО)
Сегодня 10:43    2
росія перетворює донос на державну політику
Сегодня 10:33    28
Катували цивільних у Куп’янську ― 18 воєнним злочинцям оголосили підозру
Сегодня 10:08    54
Швейцарія не зможе захиститися від повномасштабного нападу, - головнокомандувач армії
Сегодня 09:56    70
«Шквал» системно зменшує бойові можливості противника (ВІДЕО)
Сегодня 09:45    74
Брехня: «У Нью-Йорку рекламують платформу Polymarket зі ставкою "куди втече Зеленський після війни"
Сегодня 09:22    86
В Італії кажуть, що Рим уже спрямував Україні зброї та ресурсів на понад 3 млрд євро
Сегодня 09:02    84
Харківщина 29 грудня
Сегодня 08:55    74
Збито/подавлено 21 ворожий БПЛА
Сегодня 08:53    90
У Хмельницькому школярка 11 класу, яка шпигувала для рф, отримала умовний термін
Сегодня 08:51    87
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 