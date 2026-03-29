Сегодня 06:28
Просмотров: 78
Фінляндія перевірить, чи досягає свого місця призначення зброя, замовлена Європою у США для української армії
«Ми щоразу оцінюємо, як витрачаються гроші, і ми віримо, що механізм працює. Якщо, звичайно, є проблеми, тоді ми повинні це переглянути», — сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що необхідне обладнання продовжує надходити до України.
Однак існують побоювання, що в міру загострення війни проти Ірану та виснаження військових запасів США буде прийнято рішення про перенаправлення озброєння на Близький Схід.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/64871