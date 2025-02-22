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ФОПи з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за облаштування свого робочого місця

ФОПи з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за облаштування свого робочого місця

Відтепер компенсацію від держави за облаштування свого робочого місця зможуть отримати самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що такі громадяни за підтримки держави зможуть придбати необхідні їм спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої, такі як підйомники чи пандуси. Також роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для працівника-ветерана, який повернувся з війни з інвалідністю.

Окрім цього, як повідомляють в Мінекономіки, розширено перелік допоміжних засобів, за які можна отримати компенсацію. Зокрема, це технічні засоби, програмні забезпечення та послуги, які забезпечують переклад з/на українську жестову мову, як офлайн, так і онлайн.

Рішення Уряду набуде чинності після публікації.

Нагадаємо:

В серпні 2023 року уряд запровадив програму компенсації для роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

З лютого 2024 року роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, можуть одержати компенсацію за облаштування її робочого місця через портал "Дія".

Джерело: epravda.com.ua

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