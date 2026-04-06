Франція до 2030 року виділить 8.5 млрд євро на БпЛА та ракети для своєї армії

Франція збільшить свої запаси ракет та безпілотників на 400% до 2030 року, згідно з проєктом нового закону про військове планування

Про це пише Politico.

Уряд Франції 8 квітня представить оновлений закон про військове планування, який передбачає виділення 8,5 млрд євро на безпілотники та ракети до 2030 року. Законопроєкт являє собою багаторічну фінансову основу, що визначає цілі щодо закупівлі та розробки зброї.

Закон про військове планування передбачає витрати на оборону в розмірі 63,3 млрд євро у 2027 році, 68,3 млрд євро у 2028 році, 72,8 млрд євро у 2029 році та 76,3 млрд євро у 2030 році. Після ухвалення законопроєкту парламентом ці суми все одно повинні будуть щорічно затверджуватися законодавцями в конкретних бюджетних законодавчих актах, тоді як цільові показники можливостей повинні будуть бути перетворені на контракти агентством із закупівель озброєнь.

Франція хоче збільшити свої запаси баражуючих боєприпасів, таких як безпілотники-камікадзе, на 400%, керованих бомб зенітно-ракетного комплексу Hammer виробництва Safran на 240% та ракет Aster та Mica виробництва MBDA на 30%.

"Ці зусилля відображаються у збільшенні замовлень і поставок, а також в адаптації промислової інфраструктури шляхом співфінансування пріоритетних виробничих потужностей", – йдеться у 64-сторінковому проекті, з яким ознайомилось Politico.

Якщо не враховувати запаси боєприпасів, проєкт документа показує, що Франція не прагне розширювати свої збройні сили: наприклад, не планується закупівля додаткових винищувачів Rafale чи фрегатів, попри попередні обіцянки президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Лекорню.

Однак Париж обмірковує розробку нового танка. Згідно з проєктом, Франція розпочне дослідження, щоб оцінити, що може стати наступником нинішнього французького флагманського танка Leclerc. Це відбувається після дедалі більшої кількості закликів законодавців та промисловості змусити уряд визнати, що розробка франко-німецького танку Main Ground Combat System може затриматись і що французьким сухопутним військам потрібне тимчасове рішення до того часу, коли бойові машини Leclerc вийдуть з експлуатації до кінця 2030-х років.

Франція також, очевидно, припинила розробку безпілотного літального апарату далекої розвідки Eurodrone, який розробляється спільно з Німеччиною, Італією та Іспанією, оскільки в проекті не передбачено фінансування цієї довгоочікуваної європейської програми.

Хоча планування триває до 2030 року, парламентські та галузеві чиновники очікують, що наступник Макрона розробить новий законопроект після президентських виборів 2027 року.

