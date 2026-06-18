Франція запускає програму створення гіперзвукової ядерної ракети ASN4G

Генеральний директорат озброєнь (DGA) уклав контракт із компанією MBDA на повномасштабну розробку, яка має завершитися до 2035 року — Агентство з оборонних закупівель Міноборони Франції.

Нова ракета замінить ASMPA-R, матиме прямоточний двигун, гіперзвукову швидкість і маневреність, що ускладнить її перехоплення засобами ППО. ASN4G інтегрують у винищувач Rafale F5, який очікується на озброєнні орієнтовно у 2030 році.

Проєкт є частиною закону про військове планування 2024-2030 років і покликаний посилити ядерне стримування Франції, зокрема через можливе розміщення літаків Rafale на базах союзників в Європі.

Джерело: https://t.me/znua_live/253680

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